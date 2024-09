Serie D girone C | risultati e classifica della 3giornata delle squadre padovane

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nel primo turno infrasettimanale delD vola il Campodarsego, resta in scia l'Este e cade la Luparense. Gli uomini di Bedin vincono in rimonta 2-1 al 93’ contro il Mestre. Gol decisivi di Pasquato e Fabbian, la squadra biancorossa resta in vetta alla. Pari senza