Serie D Brindisi-Real Acerrana | le informazioni sulla vendita dei biglietti

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Sono disponibili iper assistere alla partitaFC -, valida per la terza giornata di campionato diD, girone H, in programma allo stadio comunale “Fanuzzi” domenica 22 settembre, con fischio d’inizio alle ore 16.00. La società raccomanda ai tifosi di dotarsi