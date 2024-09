Scuole chiuse domani a Bologna e in Romagna a causa del maltempo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 settembre 2024 –, giovedì 18 settembre, lerimarrannoe nelle zone della(Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini) colpite dal, dove si prevede perciò la zona rossa per il rischio fiumi. Lo ha annunciato la presidente della Regione EmiliaIrene Priolo in un punto stampa, dopo aver già incontrato sindaci dei capoluoghi. "L'evento meteo non è paragonabile a quello del 2023", ha precisato. ”Si è scelta la via precauzionale. Lesarannoper evitare la maggior parte degli spostamenti e per chi potesse suggeriamo di usare smart working. Si tratta di un evento importante, ma non critico come quello verificatosi a maggio 2023. Vogliamo però esse cauti. Avremo superamento di soglia 3 in alcuni casi, 2 in altri ma ripeto nulla a che vedere con maggio 2023”.