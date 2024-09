Scuola più della metà degli studenti di Frosinone termina gli studi con un apprendimento insufficiente in italiano

Leggi tutta la notizia su frosinonetoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Un nuovo anno scolastico è appena inizato, ma come stanno andando le cose in Italia dopo il Covid? Secondo unoo di Openpolis nel 2023 l’abbandono scolastico in Italia è sceso al 10,5%, in progressivo calo rispetto all’11,5% del 2022 e al 12,7% del 2021. Ma a preoccupare è il livello di