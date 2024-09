Schlein resta muta sulla figuraccia e manda avanti le seconde linee dem

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Imbarazzo palpabile nel Pd. Nicola Zingaretti: «Commissione conservatrice, un passo indietro». Tace anche Giuseppe Conte ma il M5s arriva a borbottare perché non si è ancora sostituito Fitto in Italia. Adesso sarà Vietnam in Aula.