Scaricato dopo un mercato schizofrenico De Rossi Gasparri entra in scivolata

(Di mercoledì 18 settembre 2024) «Il tifoso non può tacere di fronte a quanto accade alla Roma, squadra seguita con passione da un pubblico sterminato, che ama la Roma, pur con rari successi da celebrare. E chi segue per passione non può che restare perplesso di fronte alla confusione. Deera stato messo in panchina per offrire un simbolo amato dal pubblico e attenuare il rammarico popolare per la sostituzione dell'ottimo Mourinho che fu lasciato solo a rappresentare e difendere la squadra da una società senza voce e senza volto. De, lo pensammo in tanti, fu sovraccaricato di responsabilità, quando forse aveva bisogno di una normale gavetta in contesti meno complessi di quello romano e romanista. Ora vieneun avvio confuso e una campagna acquisti schizofrenica. La proprietà tace e stronca. Sperpera e sacrifica altri».