‘Saranno Campioni’ | Christian Di Maria il teenager rampante del sollevamento pesi

(Di mercoledì 18 settembre 2024)Diè uno dei giovani talenti più promettenti in prospettiva dellastica olimpica italiana, con margini di miglioramento ancora del tutto inesplorati che potrebbero farlo diventare un big del movimento azzurro assoluto in grado di giocarsi il podio nei grandi eventi internazionali senior del futuro come Europei, Mondiali e Giochi Olimpici. Probabilmente Los Angeles 2028 arriverà troppo presto per l’enfant prodige ligure classe 2010, che avrà però tutto il tempo per crescere e arrivare pronto alle Olimpiadi di Brisbane 2032. Diha fatto intravedere il suo enorme potenziale nel corso della scorsa stagione, sfoderando delle prestazioni notevoli per la sua età nei vari Campionati Italiani di categoria e riscrivendo diversi record nazionali giovanili.