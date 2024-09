Sanità Giornata mondiale Alzheimer | Lorenzin Pd ‘caregiver pilastro assistenza

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) – “Senza il caregiver la maggior parte dei pazienti affetti da malattie fortemente invalidanti sarebbe abbandonata a se stessa nel nostro Paese. Per questo motivo da molti anni si sta provando, da diverse legislature, a promuovere e approvare una legge bipartisan sul caregiver,dell’per chi è affetto da malattia di, per i pazienti con demenze, problemi di salute mentale e non solo”. Così all’Adnkronos Salute la senatrice del Pd Beatrice, co-presidente dell’Intergruppo per le Neuroscienze e l’, a margine della conferenza stampa per il decennale di fondazione di Airalzh – Associazione italiana ricerca, oggi a Roma al ministero della Salute, alla vigilia delladell’che ogni anno si celebra il 21 settembre.