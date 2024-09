Roma la RABBIA dei tifosi post ESONERO De Rossi | Vergognatevi siete VOI i responsabili

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Idellasono a dir poco furioso per la scelta societaria di esonerare Daniele DeLa decisione delladi esonerare Daniele Deè stata presa male daigiallo, sia per l’attaccamento alla figura dell’ormai ex tecnico sia per le tempistiche con cui è arrivata questa decisione. Secondo l’ANSA, una