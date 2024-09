Roma Juric sarà il nuovo allenatore al posto di De Rossi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Per il dopo Deè ormai raggiunto l’accordo con Ivan. Laè pronta ad accogliere ildopo aver esonerato l’ex centrocampista e il tecnico croato, che alla fine della scorsa stagione ha deciso di lasciare il Torino, è il prescelto dei Friedkin. Come riferisce l’Ansa, l’agente di, Beppe Riso, è già arrivato a Trigoria per parlare con la dirigenza e la proprietà capitolina. Al centro sportivo sono rimasti Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini, rispettivamente capitano e vicecapitano della squadra, l’allenamento è stato spostato invece al pomeriggio e lo dirigerà il croato, cheannunciato a brevissimo.ilaldi DeSportFace.