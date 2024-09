Roma De Rossi esonerato | via l' allenatore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) (Adnkronos) - Laesonera Daniele De: la società giallorossa silura l'dopo 4 giornate di campionato. "L'AScomunica di aver sollevato Daniele Dedall'incarico diresponsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell'interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione", si legge nella nota del club. Deera approdato sulla panchina giallorossa a gennaio, dopo l'esonero di José Mourinho. A giugno, laha annunciato il rinnovo del contratto di Defino al 2027: adesso, dopo 3 pareggi e una sconfitta nelle prime 4 giornate di campionato, l'esonero.