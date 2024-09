Roberto Ottaviano in Art of the songs

Leggi tutta la notizia su baritoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Martedi 24 settembre alle ore 21:00 presso Terra Nobile Meta Resort,Quartet in “Art of the” per la Rassegna “Concerti e in giardino” organizzata da Puglia Cultura e Territorio Impresa Sociale. ? La canzone è un posto del cuore. È anche una storia, una visione, un