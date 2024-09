Rio Ferdinand | Mi piace tanto Bastoni Un giocatore dotato di questa qualità!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’ex difensore Rioha parlato nel pre-partita di Manchester City-Inter, sottolineando il suo apprezzamento per Alessandro. IL RAGIONAMENTO – Riosi è così espresso nel pre-partita di Manchester City-Inter a Prime Video: «Ovviamente sono dell’altra squadra di Manchester però il City è una squadra fantastica, credo sarà una partita veramente complicata per l’Inter però i nerazzurri hanno esperienza, hanno già giocato in passato contro il City. Si tratta di due squadre che si conoscono bene, per cui secondo me sarà una bella partita interessante anche sotto l’aspetto tecnico».