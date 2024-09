Rikishi | Potrebbe esserci un’interferenza esterna durante il match tra Jey Uso e Bron Breakker

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Jey Uso ha sfidato le probabilità e ha vinto il torneo per il contendente numero 1 al titolo di Campione Intercontinentale a WWE RAW la scorsa settimana. Il 39enne sfideràper il titolo Intercontinentale nello show di lunedì prossimo. Il padre di Jey,, ha ora fatto alcune previsioni audaci per il prossimo incontro. La WWE ha proposto una possibile storia tra Jey Uso eper settimane. Entrambi si sono trovati faccia a faccia a RAW questa settimana per scambiarsi promo infuocati, quando il campione è stato steso con una Spear. Tuttavia, alla fine della serata,ha restituito il favore con una Spear feroce a Jey, mandando un messaggio in vista del lorol’episodio recente del podcast “Off the Top”, il WWE Hall of Famerha parlato del prossimodi suo figlio.