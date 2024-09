Regione Lazio Presidente Rocca | Newsweek premia l’eccellenza del servizio sanitario regionale

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 18 settembre 2024)– “La nostra sanitàpuò contare su una rete fatta di professionisti e di tecnologie riconosciute anche a livello internazionale. Le classifiche World’s Best Specialized Hospitals e Best Smart Hospitals di, rese note in queste ore, certificano il grande valore del sistemadel. L’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini è L'articolo: “del” Temporeale Quotidiano.