Rapina con violenza un passante smartphone rubato poi aggredisce i poliziotti

Leggi tutta la notizia su bresciatoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nel corso della serata di lunedì, in Via Solferino a Brescia una squadra Volante del Commissariato Carmine è intervenuta d'urgenza, dopo la segnalazione di unaavvenuta ai danni di un cittadino, al quale era statoconuno.Pugni in faccia e calci, imprenditore