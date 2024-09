Quinto giorno di sciopero dei rider Glovo di Carini | Ancora nessuna risposta concreta dall' azienda

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024)dideidiche operano sue che da Venerdì non prendono più ordini. Prosegue a oltranza lo stato di agitazione dei lavoratori che operano nell'area di, Capaci, Isola delle Femmine, in segno di protesta per l’abbassamento da parte didel