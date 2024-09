Politico | La Russia ha tentato di organizzare un colpo di stato in Armenia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Secondo quanto riportato dae affermato dai procuratori armeni, all’inizio di quest’anno Mosca avrebbe pagato e addestrato una banda di insorti per rovesciare il governo filo-occidentale dell’, ma le forze di sicurezza locali hanno sventato l’organizzazione. A confermare questa ipotesi è anche una dichiarazione, rilasciata mercoledì, dal Comitato investigativo della Repubblica diche ha affermato che sette persone saranno accusate di «aver preparato l’usurpazione del potere usando la violenza e la minaccia della violenza per impossessarsi dei poteri del governo». Sei armeni sarebbero stati reclutati per sottoporsi a tre mesi di addestramento in. Durante il training avrebbero ricevuto stipendi mensili di 220.000 rubli (2.377 $) mentre imparavano a usare le armi.