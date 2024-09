Pizzeria Capri festa per i 65 anni di uno dei locali più amati della città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Lecco, 18 settembre 2024 – Sessantacinquedi pizze in. Angelo Imperato ha voluto festeggiare l’importante traguardodi famiglia, la, insieme a un centinaio di fedelissimi clienti, molti dei quali neglisono diventati anche amici. In tantissimi hanno risposto all’invito per il buffet organizzato ieri sera in vicoloTorre. Tra loro anche due sindaci, Mauro Gattinoni (Lecco) e Dante De Capitani (Pescate), un vice-sindaco Simona Piazza (Lecco) ma anche un vecchio borgomastro, Lorenzo Bodega, che non ha voluto perdere l’occasione per festeggiare la ricorrenza di uno deipiù longevi (e