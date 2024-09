Peter Rosenberg | Il ritorno di The Rock potrebbe avvenire a Survivor Series

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Solo Sikoa si è proclamato il nuovo Tribal Chief della Bloodline a WWE SmackDown. Tuttavia, l’analista WWEpensa che una leggendatornare per prendere il comando del gruppo a. La leggenda in questione è The. The Final Boss si è unito alla Bloodline all’inizio di quest’anno sotto la leadership di Roman Reigns. Nel frattempo, Sikoa ha assunto il controllo della fazione, eliminando Jimmy Uso e Paul Heyman, aggiungendo Tama Tonga, Tonga Loa e Jacob Fatu, dopo la sconfitta dell’Original Tribal Chief contro Cody Rhodes a WrestleMania 40. L’ex esecutore è ora in piena faida con Reigns e molti si aspettano che quest’ultimo si riunisca con i membri originali della Bloodline.