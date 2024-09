Pestato in piazza | la videosorveglianza immotala l' aggressione a scopo di rapina

Leggi tutta la notizia su latinatoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Era stato avvicinato e aggredito in, a Cisterna, da uno sconosciuto, picchiato al punto da finire in ospedale. La vittima era un cittadino di nazionalità indiana, trasportao al pronto soccorso. I fatti risalgono al 14 settembre e la denuncia era scattata per un 30enne, già colpito anche