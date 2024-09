Per i suoi 40 anni Belen si regala due programmi su Discovery

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Belèn Rodriguez compie 40(è nata a Buenos Aires il 20 settembre 1984) e, per l’occasione, sil’arrivo a nel gruppo Warner Bros eche le ha affidato due: “Amore alla prova – La crisi del settimo anno” (su Real Time) e “Only Fun – Comico show” (sul Nove). “L’emozione è tanta” ha dichiarato la Rodriguez che aspettava di avere un programma tutto suo da quando, lo scorso anno, ha lasciato Mediaset. Del resto, la tv è la sua attività principale fin da quando, dopo avere lavorato come modella prima in Argentina e poi in Italia, nel 2006 esordisce come ospite neidell’emittente locale TeleBoario. L’anno dopo arriva su Rai3 con lo show comico “La tintoria” ma è solo grazie alla partecipazione alla 6° edizione de “L’isola dei famosi” che raggiunge la notorietà.