Pd Parte da Fiorenzuola la campagna elettorale di Virginia Zilli

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di mercoledì 18 settembre 2024) È tutto pronto per l’avvio delladella ventitreenne, candidata piacentina all’assemblea Regionale dell’Emilia-Romagna per il Partito Democratico. L’appuntamento è per domenica 22 settembre alle ore 18,30 nella Piazzetta San Francesco di, sarà un