Omni-Max | l’innovativa tecnologia per le calzature di Columbia

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 18 settembre 2024)Sportswear lancia la sua collezione diper l'autunno 2024, caratterizzata dal-Max. Dopo il debutto in primavera,-Max ritorna in chiave invernale, per affrontare il freddo e le intemperie grazie alla stabilità, flessibilità e il comfort che la