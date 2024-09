Nubifragio a Firenzuola caduti 170 millimetri d' acqua in 24 ore | frane e strade chiuse

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayBen 170di pioggia in 24 ore. Sono quelli che, come spiega dal suo profilo social il presidente della regione Eugenio Giani, sonoa Piancaldoli nel comune di.“Nelle prossime ore – spiega Giani - si