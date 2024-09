Non ha commesso il fatto dopo sei mesi di carcere assolto con formula piena il brigadiere della Finanza

Leggi tutta la notizia su messinatoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024)per non averil. Si chiude così, in appello, il processo a carico di unGuardia di, Giuseppe Sottile, di Milazzo ma in servizio a Reggio Calabria, arrestato nel settembre del 2022.Era accusato di estorsione aggravata. La decisione dei giudici