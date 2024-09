Nielsen in luglio mercato pubblicitario cresciuto del 105%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ingli investimenti pubblicitari in Italia sono cresciuti del 10,5%, portando la raccolta pubblicitaria dei primi sette mesi a un aumento del 6,2%. Lo affermano i dati: se si esclude dalla raccolta web la stima sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti Over the top, l'andamento nei primi sette mesi del 2024 si attesta su una crescita del 7,7%.