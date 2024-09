Morì travolto dal silos i titolari di due ditte rinviati a giudizio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La Spezia, 18 settembre 2024 – Era successo tutto in pochi istanti sotto gli occhi impotenti dei colleghi: Nicola Iacobucci, 36enne operaio residente a Montignoso (Massa Carrara),da una valanga di polvere di marmo uscita all’improvviso dal silo al quale stava lavorando all’interno di un’area un tempo utilizzata come laboratorio del settore lapideo nella zona di via Laghi, confine fra Luni e Fossone. A distanza di quasi 4 anni da quella tragedia (avvenuta il 29 ottobre del 2020) il giudice per le udienze preliminari Marinella Acerbi ha disposto il rinvio adell’amministratore della ditta che aveva avuto l’incarico in subappalto della rimozione del silo e della titolare dell’azienda che, secondo la ricostruzione accusatoria, gli aveva affidato l’incarico di svolgere i lavori.