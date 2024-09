Minacce e percosse alla moglie incinta | Ti butto giù dal balcone

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Era arrivata a temere per la propria vita e per quella della bambina che portava in grembo una ragazza di origini romene che, dopo ripetute, ha trovato il coraggio di denunciare il compagno violento con quest'ultimo che, difeso dall'avvocato Piero Ippoliti Martini, è stato