Milano incendio a Corsico | 58enne trovato carbonizzato in casa

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) In fiamme anche un palazzo di 21 piani in via Trasimeno, intossicate una donna e una bambina Un uomo di 58 anni è rimastostanotte in unscoppiato poco prima delle due del mattino in un appartamento al quinto piano di una palazzina in localitàin via Di Vittorio 4, a