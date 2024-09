Milan Stefano Pioli rescinde il contratto e va all’Al Nassr | quanto risparmia Gerry Cardinale?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 18 settembre 2024)ile vada Cristiano Ronaldo:può sorridere. Ecco il motivocon i rossoneri e vola da Cristiano Ronaldo! View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it)ile va? LEGGI ANCHE Panchina, Paulo Fonseca a rischio esonero: Sarri o Allegri? Ecco i possibili sostituti L'articoloile va? proviene da Daily