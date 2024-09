Milan mister Fonseca a rischio esonero | contatti tra la dirigenza e un possibile sostituto

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Rimane in bilico la panchina del tecnico delPaulo: in queste ore, laavrebbe già avviato icon un nuovo allenatore. Continua a scricchiolare la panchina del tecnico delPaulo, a pochi mesi dal suo arrivo a nel capoluogo lombardo. La stagione rossonera, difatti, non è iniziata nel migliore Questo articolotra lae unè stato pubblicato prima Sportnews.eu.