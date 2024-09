Milan come sta Maignan? Tre infortuni e ‘niente di grave’ | ma il Derby è comunque a rischio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Mikenon è propriamente il ‘ritratto della salute’. Il portiere francese ha avuto diversi problemi fisici in carriera e i tifosi delsi sono abituati a una o più delle sue assenze nell’arco della stagione. Contro il Liverpoolnon ha avuto un singoloo, nemmeno due, ma ha accusato ben 3 problemi fisici: uno al quadricipite della gamba destra, uno al collo del piede sinistro e poi lo scontro di gioco con Diogo Jota e Tomori che lo ha costretto ad alzare, definitivamente, bandiera bianca. Il portiere delè uscito in lacrime. Un’immagine che ha preoccupato parecchio i tifosi del. In realtà, dagli esami effettuati il giorno dopo,sembra aver rimediato solo una forte contusione alla coscia.