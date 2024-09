Migranti | Casarini fermo amministrativo per Mare Jonio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La navedella Ong Mediterranea Saving Humans è stata posta in, in seguito ai controlli effettuati ieri dagli ispettori della Capitaneria di porto avvenuti a Trapani, dove è ormeggiata l'imbarcazione. "Siamo in stato die abbiamo un ordine, impartito dal ministero dei Trasporti, di sbarcare, immediatamente, i mezzi di soccorso, pena la perdita dell'idoneità di navigazione", specifica il capo missione della Ong Mediterranea Saving Humans, Luca, che ha convocato una conferenza stampa in corso a Trapani.