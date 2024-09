Mickey 17 | Robert Pattinson muore più e più volte nel primo trailer italiano del nuovo film di Bong Joon-ho

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ildel prossimodi-ho,17, è stato finalmente rilasciato e mostranel ruolo diBarnes, un “sacrificabile” cheripetutamente, rigenerandosi sempre in uncorpo. Il regista premio Oscar di Parasite ha adattato il romanzo di fantascienza omonimo scritto da Edward Ashton, con un cast costellato di star che include Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette e Mark Ruffalo. Il lungometraggio era originariamente previsto per il 29 marzo 2024, ma è stato ritirato dal calendario delle uscite a seguito dei ritardi degli scioperi WGA e SAG-AFTRA del 2023. È stato riprogrammato per un debutto il 31 gennaio 2025, che includerà un’uscita nei cinema IMAX. La voce disuona diversa da qualsiasi altro dei suoi ruoli precedenti.