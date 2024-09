Melito visita domiciliare negata | scatta l’aggressione In 5 picchiano due medici

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ennesima aggressione ai danni del personale sanitario. Questa volta la violenza si è consumata a, in provincia di Napoli, dove duein servizio presso la Guardia Medica sono stati affrontati violentemente da 5 soggetti.. In 5dueDa quanto si apprende, tre donne e due L'articolo. In 5dueTeleclubitalia.