Mario Abbruzzese è il nuovo responsabile organizzativo della Lega nel Lazio

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “La nomina diqualenelconferma la volontà del nostro partito di rafforzare il proprio radicamento territoriale nele ciò non poteva non avvenire se non attraverso una delle personalità politiche di maggiore esperienza e conoscenza del territorio che il nostro partito esprime, ossia l’On.. L'articoloè ilnelTemporeale Quotidiano.