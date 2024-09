Marina Abramovi? | una mostra per ritrovare l’Arte di morire

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Fino al 16 febbraio al Gres art 671 sarà possibile ammirare la«Between breath and fire» della grande artista del nostro tempo, curata da Karol Winiarczyk. Da una recente installazione cinematografica «Seven Deaths», l’itinerario espositivo si trasforma in una retrospettiva che ben restituisce tutta l’ossessione di? per la morte