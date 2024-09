Marco Lutzu risponde ad Alex Theory | la sfida si farà ma ecco le condizioni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) (Adnkronos) - Roma, 18 settembre 2024., l'esperto di marketing e copywriting ha deciso di accogliere la candidatura di, il marketer che, a suon di attacchi sul web ai competitor, ha deciso di farsi riconoscere sul mercato. “Sono felice di accettare la sua candidatura alladi marketing da me lanciata a Luglio, dice, ma prima deve chiedere scusa a tutte le persone che ha offeso per pura strategia di posizionamento, come da lui stesso dichiarato in vari podcast. Non si gioca sulla vita di chi vive una disabilità”. Si arricchisce di un nuovo capitolo lo scontro innescato, a suon di insulti, da, il marketer che ha deciso di imporsi sul mercato attaccando i competitor e scivolando in offese personali che hanno urtato la sensibilità di persone affette da disabilità o con problemi nell'aspetto fisico.