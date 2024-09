Manutenzione per il cedro in piazza Costa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tempo distraordinaria per il granderadicato presso laAndreadi Tossignano. Nei giorni scorsi, infatti, la pianta è stata sottoposta ad una corposa rimonda per la rimozione della vegetazione secca, deperita e compromessa. Ma anche ad un intervento di consolidamento dinamico grazie all’utilizzo di un cavo in polipropilene da due tonnellate in sostituzione del vecchio cavo di acciaio. Un’operazione a cura e salvaguardia dell’alberatura simbolo della frazione, apprezzata da tutti per la sua collocazione nel cuore dell’abitato, che si abbina alla progettualità sul verde pubblico in corso nel vicino parco di San Mamete.