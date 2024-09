Manovra | Meloni ' chiusa stagione rdc e bonus stop a Italia che butta soldi da finestra'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Non ci sarà unper la ristrutturazione della seconda o terza casa ne un reddito di cittadinanza. Abbiamo definitivamente chiuso quella, l'aveva bisogno di chiuderla. Dire basta a questo costume di gettaredallaper ottenere consenso facile è un vantaggio di chi dispone di una legislatura, e non un anno, per costruire la propria visione. È una novità importante per l'perché noi abbiamo pagato economicamente l'instabilità dei Governi, il mal funzionamento della giustizia o l'aver spesoper tamponare invece che per risolvere i problemi del Mezzogiorno". Lo ha detto la premier Giorgiain un passaggio del suo intervento all'Assemblea 2024 di Confindustria.