Manchester City-Inter le formazioni ufficiali | sorpresona in attacco!

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Annunciate ledi, prima gara nella nuova Champions League per i nerazzurri che tornano ad affrontare gli inglesi dopo 2 anni dalla finale persa a Istanbul. Inzaghi si affida al blocco difensivo di sempre ma lancia Zielinski a centrocampo dal primo minuto (panchina per Mkhitaryan). Davanti la sorpresa più grande: gioca Taremi, solo panchina per il poco brillante Lautaro Martinez. Ledi(4-1-4-1): Ederson; Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol; Rodri; Savinho, Bernardo Silva, de Bruyne, Grealish, Haaland. Allenatore: Guardiola.(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, C. Augusto; Thuram, Taremi. Allenatore: S. Inzaghi. L'articolo, lein! CalcioWeb.