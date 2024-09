Manchester City-Inter Lautaro Martinez fuori! Poi due novità – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Cresce l’attesa per. Inzaghi ragiona sull’undici da schierare questa sera alle 21 e si va verso tre importanti notizie. Rischia– Verso, partita valida per la prima giornata di Champions League. Dopo il pari di Monza, i nerazzurri vanno a caccia di un ottimo risultato sul campo dei campioni d’Inghilterra. Inzaghi, che ieri ha parlato in conferenza stampa insieme a Yann Sommer, proporrà qualcheper quanto riguarda la formazione titolare. Rischia il posto, che come riferisce Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport da, dovrebbe partire dalla panchina. Proprio il tandem Marcus Thuram-Mehdi Taremi. Poi non sarà l’unico cambio.