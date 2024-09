Manchester City-Inter la probabile formazione di Guardiola | assetto definito

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024)è in programma stasera 18 settembre alle ore 20:45: questa ladi Pep. LA SFIDA –è una delle gare più affascinanti di questa prima giornata della Champions League 2024-2025. Per i Citizens, può rappresentare l’occasione per dimostrare che il predominio nel gioco da parte dei nerazzurri sia stata una casualità dell’ultima sfida. Per i meneghini, invece, l’opportunità è concreta al fine di dare prova del fatto che quell’incontro non solo non sia stato un caso, ma che anzi abbia rappresentato il punto di partenza di una squadra ancora più matura sul profilo del gioco e della personalità., ladi: LE SCELTE – Insi assisterà alla presenza di tutti i pezzi da 90 della squadra inglese.