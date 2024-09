Maltempo oggi il picco | giornata a rischio frane e piene dei fiumi

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Continuano anche, 18 settembre, le piogge a Bologna e su gran parte del territorio regionale e naturalmente la preoccupazione è per le eventualie le criticità dei corsi d'acqua. Per il bolognese, quindi l'allerta è