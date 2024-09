Madesimo trovato morto cercatore di funghi | era precipitato per 20 metri in un bosco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024)(Sondrio) – Undiè stato, in provincia di Sondrio. La scomparsa dell’uomo durante l’uscita ha fatto partire le ricerche, a seguito delle quali è avvenuto il ritrovamento del corpo senza vita: il fungiatt eraper circa 20in un’area boschiva della frazione Isola, zona Case Raseri, in quello che viene definito “luogo impervio”. Per lui non c’era più niente da fare: era già deceduto quando gli uomini del Soccorso Alpino lo hanno individuato. Le ricerche hanno visti impegnati anche i vigili del fuoco e l’elisoccorso.