Lorenzo Spolverato | rivelazione intima al GF ecco cosa non indossa mai e per quale motivo

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 18 settembre 2024), modello milanese, è senza dubbio uno dei concorrenti più discussi di questa nuova edizione del Grande Fratello. Fin dalle prime battute, il suo carisma e il legame con Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia, hanno catturato l’attenzione dei telespettatori, creando interesse tra i fan del reality.al GF,nonmai (e per)" L'articoloal GF,nonmai (e per) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.