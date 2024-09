Lo squalo la attacca mentre nuota e le strappa via la gamba morta turista in vacanza alle Canarie

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La tragedia si è consumata nel pomeriggio di lunedì scorso quando, dopo un tuffo dalla barca su cui viaggiava, la trentenne tedesca è stata morsa da unoche le hato una. Soccorsa in elicottero, la donna èall'arrivo in ospedale per le conseguenze delle ferite.