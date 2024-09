Lo spettacolo firmato Alice De André al Teatro Girolamo | protagonisti i ragazzi con sindrome di Asperger

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Idella Fondazione "Un futuro per l'" sarannodi unoscritto dall'attrice ed educatrice teatraleDe, "Take me aut, l'eroe che è in me": andrà in scena il 19 ottobre (alle 20) alGerolamo di Milano di piazza Beccaria. Loè stato