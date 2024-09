LIVE Roma-Servette Champions League calcio femminile 2024 in DIRETTA | si parte alle 14 30

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.10 Amici di OA Sport, buon pomeriggio e ben ritrovati alladi, sfida valevole per l’andata dei playoff della Women’s-2025. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, sfida valevole per l’andata dei playoff della Women’s-2025. Si apre il percorso europeo delle capitoline, desiderose di intraprendere un bel cammino fuori dai confini nazionali in questa stagione. Le campionesse d’Italia in carica sfideranno al Tre Fontane le svizzere del. In una settimana ci si gioca la possibilità di accedere alla fase a gironi della competizione, e lanon vuole fallire quest’obiettivo. Non è stato un inizio di stagione semplice per la